Neres a DAZN: “Non sono mai andato via”

Momento felice per il brasiliano Neres, finalmente titolare e sulla fascia preferita. Decisivi i suoi gol contro l’Atalanta ed ieri all’Olimpico marcatura pesante che ha consentito agli azzurri di vincere e ritornare al primo posto.

Intercettato ai microfoni di DAZN nel dopo gara il ragazzo, MVP della partita, ha manifestato la sua solita tranquillità. Sul ritorno al gol ha candidamente ammesso: “Non sono mai andato via, sono sempre rimasto qui”, come a dire che con l’impegno e il lavoro i risultati prima o poi arrivano.

Sulla strana esultanza: “Non so bene di che animale si tratti, ma l’importante è esultare il più possibile“. Infine, sulla lotta per il titolo: “Vogliamo difenderlo e confermare le buone prestazioni gara per gara“.