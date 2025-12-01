Højlund nel dopo gara: “Ho fatto un patto con Neres”

Ancora a secco il centravanti del Napoli, ma il danese Højlund ieri all’Olimpico ha lottato e corso impegnando tutta la difesa della Roma, spesso costretta alle maniere forti.

Decisivo il suo assist per il brasiliano Neres, messo in condizione di presentarsi davanti a Svilar per quella che è stata l’azione decisiva della gara, Rasmus si è concesso nel dopo gara ai microfoni di DAZN.

Simpatica la spiegazione dell’esultanza in tandem con il brasiliano: “Non so bene di che animale si tratti, è l’esultanza di Neres e ci divertiamo insieme. Avevamo un patto, chi serviva l’assist all’altro poi doveva esultare insieme. Con l’Atalanta lo avevamo dimenticato, stasera abbiamo recuperato“.

Sul gol che manca da tempo: “Vorrei sempre segnare, quello è il mio mestiere, ma sono contento di aiutare la squadra e provo a fare sempre il meglio. Lavorerò per tornare a segnare il prima possibile“.