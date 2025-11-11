Lobotka sul suo futuro: “Ne parlo con il mio agente, l’anno prossimo potrei andare via”

Napoli, Lobotka: "Ora un po' triste per l'eliminazione, Futuro? Sarò contento di una cosa.."

Stanislav Lobotka ha parlato al Podcast Inà Liga circa un mese fa, toccando diversi temi. Questi i passaggi più importanti: “Tempo libero? Il prossimo giorno libero con Conte potrebbe essere a maggio, quando giocheremo l’ultima partita. Il mister vuole disciplina, pretende che tutti abbiano la sua mentalità. Su 25 giocatori è difficile una cosa del genere. La cosa importante è che tutti vogliano vincere”.

Sulla sua permanenza al Napoli: “Sto molto bene qui, ma sto invecchiando. Calcisticamente ho ancora pochi anni, già adesso sento che ci vuole più tempo per recuperare completamente. Prima facevo tranquillamente 3 partite in una settimana, ora dopo due giorni ho le gambe pesanti. Con Conte ogni allenamento è come una partita, è dura e non mi lamento, ma non potrò farlo per sempre”.

Sul futuro: “Ne ho parlato con il mio agente e lui dice che il 2026 potrebbe essere il momento giusto per andare via e credo abbia ragione. Ad oggi però non faccio alcun tipo di previsione”.

