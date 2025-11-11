Ag. Lobotka: “Difficile resistere agli allenamenti di Conte. Stanislav potrebbe farmi pressione per…”

Il futuro di Lobotka appare più lontano da Napoli dopo le parole del suo agente Branislav Juseruk al Podcast Var, in cui fa intendere anche una possibile rottura con Conte: “Ora ha un ottimo contratto nel Napoli, quindi potrebbe restare ancora qualche anno. Però ha già 30 anni e resistere agli allenamenti di Conte sarà quasi impossibile. Ne parliamo spesso insieme, è molto impegnativo. Le richieste del mister anche in termini di corsa non sono sostenibili. Se venisse ceduto l’estate prossima il Napoli potrebbe ricevere anche un bel compenso, perciò il suo trasferimento avrebbe senso. Il calciatore si trova benissimo in Italia, ma se Conte dovesse restare anche il prossimo anno farà pressione su di me per andare via. Non parliamone adesso, il mercato estivo è ancora lontano”.