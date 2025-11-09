DAZN – Di Vaio: “Il Bologna sta facendo cose importanti, Dallinga è in crescita”

A margine del match tra il Bologna e il Napoli, ecco le parole rilasciate dal DS dei rossoblù, Marco Di Vaio, ai microfoni di DAZN.

“Per storia recente stiamo facendo delle cose importanti a livello di club, a livello di risultati e siamo molto contenti, vista la passione che c’è qua a Bologna. Società, allenatore e tifosi hanno ben chiaro il cammino che deve fare il Bologna, un cammino lungo come abbiamo visto negli ultimi anni e lottiamo contro grandi potenze del nostro campionato che hanno lavorato molto bene sia dal punto di vista del mercato, sia dal punto di vista tecnico: quindi sarà un campionato complicato.

Quest’anno Dallinga è cresciuto molto dal punto di vista dei movimenti, è cresciuto molto anche all’interno dello sviluppo della manovra della squadra. Gli manca quel pizzico di fortuna di fare un paio di gol consecutivi per riprendere un pò di fiducia. Io da attaccante so quanto sia importante anche fare gol brutti ma importanti per la squadra. Lui ci sta andando vicino spesso, ha fatto gol in Europa.

Forse gli manca qualche gol in campionato per riprendere quella fiducia ed essere più convinto in zona gol, però lo vedo cresciuto, più coinvolto all’interno della nostra manovra e questo è un segnale importante”.