Sky, Di Canio: “Il Napoli vince sempre soffrendo. Credo che alla fine Conte…”

Paolo Di Canio, ex calciatore ora opinionista Sky, ha parlato del successo del Napoli sul Lecce, nel corso di Sky Sport Club: “Se il Lecce fosse andato in vantaggio, non sono sicuro che il Napoli avrebbe avuto la forza di ribaltarla. Nei primi 45 minuti non ho visto una squadra in grado di vincere serenamente. Anche con L’Inter, è sempre in sofferenza. La partita l’hanno fatta i neroazzurri fino al controverso episodio del rigore che ha spostato gli equilibri. Conte se che la Champions porta via energie e sono convinto che alla fine farà una scelta. Vincere un secondo Scudetto sarebbe un grande orgoglio per lui”.