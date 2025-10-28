Spalletti ai microfoni di Sky Sport: “Tudor uomo vero e persona seria. Oggi sono la persona meno indicata a parlare della Juventus”

Luciano Spalletti, in pole per sostituire Igor Tudor sulla panchina della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo di contatti con la Juventus, è previsto un incontro? Se devo dire qualcosa della Juve lo dico a favore di Tudor, un uomo vero e una persona seria, fatto di valori. L’ho visto lavorare e mi ha sempre dato impressione di una persona di sostanza e che va dritto al cuore, sarà fortunata quella che lo sostituirà e mi spiace per quello che sta subendo. Chi arriva trova una squadra allenata”.

Come sta? Ha voglia di tornare ad allenare? “Sto bene. Ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità quello che mi passerà davanti”.

Juve attrezzata per vincere lo Scudetto? “Oggi sono la persona meno indicata a dirlo, oggi”.

La salutiamo e le diamo appuntamento a sabato prossimo, c’è Cremonese-Juventus “Sono sempre allo stadio a seguire le partite”.