Olivera: “Dopo la grande prova contro l’Inter, vogliamo confermarci contro il Lecce”

Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Lecce:

“Sapevamo quanto fosse importante il match contro l’Inter, una partita sempre intensa, soprattutto dopo la delusione in Champions. Per fortuna abbiamo risposto con una prestazione di alto livello e ora puntiamo a ripeterci stasera. Gli infortuni sono sempre una difficoltà, ma dobbiamo affrontarli con lo spirito di una grande squadra. Serve un approccio al 100%, con la stessa determinazione vista contro l’Inter.”