DAZN – Di Francesco: “Non meritavamo la sconfitta, mi girano le scatole”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta dei suoi per 0-1 contro il Napoli. Il tecnico ex Venezia, è rimasto deluso dal risultato, ecco le sue parole:

“Se c’era una squadra che non meritava la sconfitta era il Lecce. Gli azzurri hanno portato la vittoria a casa e a me girano le scatole, per non essere volgare; si fanno delle buone partite ma i punti li prendono le altre.

Il goal? Neres non è un professionista sulle punizioni, li può tirare bene però se ti abbassi molto non aiuti il portiere a fargliela parare”.