L’ex Reina: “Napoli mi ha conquistato. Lo Scudetto perso in albergo non fu una delusione”

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, ha rilasciato un intervista all’Ambasciata di Spagna in Italia, in cui ha parlato anche della sua esperienza in azzurro: “Hai vissuto quattro anni a Napoli, una città famosa per la sua passione e calore. Che ricordi hai di quel periodo? Napoli è stata una città che ha conquistato profondamente sia me che la mia famiglia. La gente somiglia molto a quella del sud della Spagna e quella quotidianità, che all’inizio può sembrare un po’ caotica, finisce per affascinarti completamente. È successo proprio così anche a noi, come dice infatti un popolare detto napoletano: “A Napoli si piange due volte, una quando arrivi e un’altra quando te ne vai”.

È il famoso “scudetto perso in albergo” una delle delusioni più grandi della tua carriera? “Abbiamo totalizzato 91 punti senza però vincere il campionato, un fatto mai accaduto prima nella storia della Serie A. Tuttavia, grazie al gruppo competitivo e umano che formavamo, non potrei mai definire quell’anno una delusione, anzi, al contrario”.

Ora alleni l’under 19 del Villareal, a quale, dei grandi allenatori che hai avuto nel corso della tua carriera, ti piacerebbe ispirarti? “Mi considero un privilegiato ad aver avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei migliori allenatori della storia del calcio. Tuttavia, mi identifico profondamente con la filosofia di Maurizio Sarri e mi piacerebbe avvicinarmi al suo stile di gioco e al suo modo di gestire lo spogliatoio”.