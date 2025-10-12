RAI – Spinazzola: “Conte? Ha alzato il mio livello, bisogna giocarci il Mondiale”

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, dopo la vittoria dell’Italia sull’Estonia ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni RAI. Ecco le parole del 37 azzurro:

Conte? Ha alzato il mio livello sia fisico e sia di testa; devo molto a lui. Era dal periodo di Gasperini che non lavoravo così duramente, dopo la rottura del tendine d’Achille sono cambiato. Le mie qualità sono diverse e non sono esplosivo come prima. Sono migliorato mentalmente e nell’intelligenza in campo.

Nazionale? Siamo consapevoli di essere una squadra forte che può dire la sua. I fallimenti devono finire, bisogna giocarci il Mondiale”.

