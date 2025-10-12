McTominay nel post gara: “Vogliamo il Mondiale, lo spirito di squadra ci porterà lontano”

Dopo la vittoria della Scozia contro la Bielorussia il calciatore azzurro Scott Mc Tominay si è concesso ai microfoni della BBC Scotland.

Ecco uno stralcio del suo pensiero: “Ogni partita da qui alla fine è importante. Oggi è stato positivo vincere ma sappiano che dobbiamo fare meglio, lo sappiamo tutti, me compreso“.

E ancora sui prossimi obiettivi: “Vogliamo arrivare a disputare un torneo importante come il Mondiale. Abbiamo lo spirito di squadra giusto e l’abbiamo dimostrato anche nella gara precedente contro la Grecia, quando abbiamo rimontato lo svantaggio“.

Insomma, la sosta per gli impegni delle nazionali restituisce al Napoli un giocatore motivato e finalmente ritornato al gol.