L’ex Reja: “Col Napoli aprimmo un ciclo che ha poi portato a questi risultati. Sul rapport con ADL…”

Scritto da:
Ivan Holmes
-

Edy Reja, ex storico allenatore del Napoli, ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport: “Napoli è stata una grande svolta “Partimmo dalla C e arrivammo in Uefa. Lanciammo giocatori come Hamsik e Lavezzi. Fu l’inizio di un ciclo che dopo tanti anni ha portato quella società a vincere due scudetti”. 

Sul rapporto con ADL: “Mi dimisi un paio di volte, ma poi tutto rientrò nel giro di 24 ore con una semplice telefonata. Il presidente è fatto così. Ma è un uomo straordinario e un manager incredibilmente bravo. Ha fatto e continua a fare cose straordinarie”. 

Articolo precedenteCaso Osimhen, il legale di ADL a Stile Tv: “Frasi decontestualizzate. De Laurentiis è sereno”
Articolo successivoCdS – Verso Torino-Napoli, Conte recupera due infortunati. La situazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE