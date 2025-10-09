L’ex Caprile: “Ho un ricordo bellissimo del Napoli e della città, ma mi mancava qualcosa…”

Elia Caprile, ex portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche della sua esperienza in azzurro: “Come valuti il tuo avvio di campionato? Lavoro quotidianamente per diventare la miglior versione di me stesso dentro e fuori dal campo. Sono quindi contento, ma è solo la prima parte del torneo“.

Sulla tua carriera che a soli 24 anni porta a diverse riflessioni “Leeds è stata un’esperienza anche di vita: ho imparato l’inglese e a vedere il calcio da una prospettiva differente. Poi la Pro Patria: sono arrivato che avevo un contratto lungo con un club di Premier e ho condiviso la stagione con compagni che si giocavano il contratto anno per anno. Ho capito moltissimo. A Napoli andava tutto bene e ho un ricordo bellissimo di club e città, ma mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me. Ringrazio Cagliari per l’opportunità che mi sta dando”.

Sulla Nazionale “Innanzitutto bisogna essere onesti e dire che Donnarumma è il migliore del mondo nel ruolo. Poi ci sono tanti portieri italiani bravi e io sogno l’azzurro sapendo che può diventare realtà solo lavorando bene con il Cagliari”.