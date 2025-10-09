L’ex Caprile: “Ho un ricordo bellissimo del Napoli e della città, ma mi mancava qualcosa…”

Scritto da:
Ivan Holmes
-
SOCIAL - Caprile saluta Napoli: "Grazie Napoli"
fonte foto: Instagrm @eliacaprile

Elia Caprile, ex portiere del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche della sua esperienza in azzurro: Come valuti il tuo avvio di campionato? Lavoro quotidianamente per diventare la miglior versione di me stesso dentro e fuori dal campo. Sono quindi contento, ma è solo la prima parte del torneo“.

Sulla tua carriera che a soli 24 anni porta a diverse riflessioniLeeds è stata un’esperienza anche di vita: ho imparato l’inglese e a vedere il calcio da una prospettiva differente. Poi la Pro Patria: sono arrivato che avevo un contratto lungo con un club di Premier e ho condiviso la stagione con compagni che si giocavano il contratto anno per anno. Ho capito moltissimo. A Napoli andava tutto bene e ho un ricordo bellissimo di club e città, ma mi guardavo allo specchio e sentivo che mi mancava una parte di me. Ringrazio Cagliari per l’opportunità che mi sta dando”.

Sulla Nazionale “Innanzitutto bisogna essere onesti e dire che Donnarumma è il migliore del mondo nel ruolo. Poi ci sono tanti portieri italiani bravi e io sogno l’azzurro sapendo che può diventare realtà solo lavorando bene con il Cagliari”.

Articolo precedenteCdS – Infortunio Lobotka, lo slovacco ai box per un mese. Questa la previsione sul rientro
Articolo successivoOsimhen: «Trasferimento al Napoli? Giuntoli e ADL parlavano ma non li capivo. Ero arrabbiato con il Lille, vi spiego»

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE