Il medico Castellacci su Politano e Lobotka: “Problema slovacco più serio, vi spiego”

Scritto da:
Ivan Holmes
-

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha parlato degli infortuni di Politano e Lobotka ai microfoni di 1 Football Club: “Se non si conosce il grado della lesione è molto difficile fare una valutazione precisa. Ipotizzo comunque che l’infortunio di Politano sia più lieve. Il problema all’adduttore di Lobotka è piu importante rispetto alla lesione al gluteo di Matteo che credo possa recuperare in tempi brevi. La mia resta una valutazione indicativa non avendo visto l’ecografie dei due calciatori”.

