De Zerbi: “Mi manca l’Italia. Napoli più che vivo, l’Inter forse è ancora la più forte”

Roberto De Zerbi, ex Napoli e attuale allenatore del Marsiglia, ha rilasciato un’ intervista al Corriere della sera nella quale ha parlato anche della lotta al primo posto in Serie A: “Le manca l’Italia? Sì, sono italiano e seguo tantissimo il campionato. Ma sto bene anche all’estero”.

Come vede l’ammucchiata in testa alla serie A?

“Sono contento per Gasperini, che all’Inter pagò colpe non sue: un po’ tifo per lui, perché gli avevano dato l’etichetta che non poteva sedersi su una grande panchina. E invece può stare ovunque. Il Napoli è più che vivo, l’Inter è forse ancora la più forte, il Milan sta giocando bene. È bello vedere tanta competitività”.