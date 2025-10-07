Gattuso elogia Spinazzola: “Voglio ringraziarlo per l’immediata disponibilità. E’ arrivato con grande entusiasmo”

Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza dall’aula magna di Coverciano, soffermandosi anche sulla convocazione last minute di Spinazzola: “Dove giocherà? Lo vedo nel suo ruolo, poi è chiaro che può fare anche degli spezzoni giocando più in alto perchè ha velocità e qualità. Il suo valore è evidente, è sempre stato un po’ sfortunato su infortuni e ha avuto poca continuità. Lo devo ringraziare, dopo l’infortunio di Politano l’ho chiamato, ho trovato grande disponibilità. A 32 anni non è facile chiamare un giocatore e vederlo arrivare con questo entusiasmo. Non mi ha sorpreso perché lo conosco bene, ma ho apprezzato molto. È un ragazzo buono e genuino”.