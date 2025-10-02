Sky, Marchegiani: “Il Napoli si è adattato ai cambiamenti della partita. Vittoria meritata”

Luca Marchegiani, ex calciatore ed attuale commentatore Sky, ha parlato così nel post partita della vittoria del Napoli: “Una vittoria pesantissima che serve sono solo in termini di punti, ma anche per il morale. Il Napoli ha capito che ci sono più modi per vincere una partita. Partita che è cambiata più volte e Conte e i suoi uomini hanno sempre saputo adattarsi bene. Nonostante quel brivido finale, la vittoria è arrivata meritatamente”.