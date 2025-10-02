Sacchi elogia De Bruyne e il Napoli: “Approccio degli azzurri perfetto dopo la sconfitta con il Milan. De Bruyne non sarà mai un problema”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato della prestazione degli azzurri e di De Bruyne contro lo Sporting, alla Gazzetta dello Sport: “I partenopei venivano dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, e non è mai facile preparare una sfida internazionale quando si ha sulle spalle il peso di un ko. In questi casi è fondamentale il lavoro dell’allenatore a livello psicologico, e Conte è un maestro. L’approccio del Napoli è stato perfetto: pur stando comodamente seduto in poltrona, che è cosa ben diversa dal vivere la partita in panchina, io non ho percepito tensione nei giocatori, la manovra mi è sembrata scorrere fluida e puntualmente, in capo a un’azione fenomenale di De Bruyne, Hojlund ha timbrato il vantaggio.

Chi pensava che, dopo le polemiche di San Siro, tra De Bruyne e Conte si fosse rotto qualcosa, probabilmente si sarà ricreduto. Stiamo parlando di un fuoriclasse, che può sbagliare come tutti, ma poi ha la forza di rimettersi in carreggiata e remare nella giusta direzione. De Bruyne, credetemi, non sarà mai un problema per il Napoli, ma una risorsa da sfruttare. La conferma di questa mia impressione? Il pallone per il raddoppio di Hojlund. Il Napoli, che aveva molte assenze in difesa e dunque poteva essere in difficoltà se lo Sporting avesse pressato alto, ha subito il pareggio, ha saputo soffrire, come gli chiede il suo allenatore, ha lottato e si è guadagnato una meritata vittoria. Lo ripeto: considero la squadra di Conte la più “europea”, a livello di gioco e di mentalità, delle nostre rappresentanti in Champions”.