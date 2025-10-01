Sky – Spinazzola: “I cambi hanno fatto la differenza, che mentalità!”

Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria contro lo Sporting. Ecco cosa ha dichiarato:

“Tre punti importantissimi, sapevamo che lo Sporting fosse una grande squadra, piena di giovani tecnica e rapidità. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dopo ci siamo abbassati un pochino abbiamo sofferto un po’. Nel secondo tempo siamo ripartiti subito, pressando alti e potevamo fare meglio al limite dell’area. Tre punti davvero importanti ed è quello che conta”.

Come ti sei trovato a destra? “Mi sono trovato abbastanza bene, è normale che a sinistra mi trovo più a mio agio. L’importante di questa partita sono stati i cambi che sono entrati con una mentalità incredibile, con una voglia di difendere il risultato e aiutare la squadra”.

Giorni complicati per De Bruyne? “No, sinceramente è durata cinque minuti e poi è finita lì. Sono e siamo tutte persone intelligenti e buone. Non c’è malizia nei nostri gesti, vogliamo solo il bene della squadra”.

Una notte così ci voleva anche per dare un segnale che dopo Milano era importante vincere. Ora dobbiamo chiudere questo ciclo con il Genoa”.