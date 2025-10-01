Sky – De Bruyne: “Nessun problema con Conte. Su Hojlund dico questo”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della vittoria contro lo Sporting. Ecco cosa ha dichiarato:

“E’ stata una serata bellissima per la squadra, abbiamo giocato una bella partita. Lo Sporting ha giocato bene, sono una squadra molto forte a livello tecnico e fisico. C’è stato quel rigore che è stato un errore un po’ stupido ma poi abbiamo attaccato facendo un bel gol, credo che la vittoria sia meritata“.

Il secondo assist è tipico del tuo repertorio? “Stavo cercando di entrare in quello spazio, aspettavo il momento per servire Hojlund al momento giusto e poi lui ha fatto il resto“.

Hojlund sta crescendo nel modo migliore? “Penso che Rasmus abbia tanta qualità, penso sia abbastanza simile a Haaland come tipologia di giocatore, entrambi sono mancini e amano attaccare lo spazio. Per lui è sta una grande serata e credo che da ora in avanti ci aiuterà a fare tanti gol”.

A volte ti sovrapponi alla posizione di McTominay, pensi che lui possa abbassarsi? “Penso che sia una decisione che spetti all’allenatore. Al momento sto giocando in un modo un po’ diverso rispetto al City, mentre all’inizio giocavo“.