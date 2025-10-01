Sky – Conte: “Perdere a Milano ci ha dato più voglia per battere lo Sporting”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match vinto contro lo Sporting in casa. Ecco cosa ha dichiarato:

“Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, lo Sporting è il secondo anno che ha vinto il campionato. Ci ho giocato con il Tottenham e hanno ancora tanti giocatori in squadra, è una squadra veramente di spessore. Noi siamo stati veramente molto bravi perché abbiamo vinto di squadra, nonostante l’emergenza. Rispetto all’anno scorso è cambiata tutta la linea difensiva, compreso Meret. C’è stata una grande risposta da parte di tutti, anche da chi è entrato. Abbiamo questo spirito, dispiace aver concesso quei due gol a Milano ma forse quella sconfitta ci ha dato una spinta e una carica che stasera abbiamo avuto. Se non fossimo stati squadra sotto tutti i punti di vista oggi sarebbe stata dura, vista la qualità dell’avversario“.

De Bruyne può essere trascinante per la squadra?

“Kevin rispetto agli altri otto acquisti che sono arrivati viene da una realtà ed esperienze consolidate, è stato 10 anni al City e ha giocato ad altissimi livelli. Alla squadra chiedo la giusta grinta e determinazione che unita alla qualità ci permette di alzare il livello. Non ho niente da dirgli, è un bravissimo ragazzo che si impegna, capisco che tutti vogliono giocare ma le sostituzioni vanno fatte per cercare di vincere. Voglio vedere sempre quella cattiveria e quell’attenzione sia in fase offensiva che in quella difensiva, nessuno escluso“.

Cosa è migliorato rispetto alla partita col Milan?

“A me la prestazione di Milano non è dispiaciuta affatto, però su quei due gol potevamo fare meglio. Si cerca sempre di essere costruttivi sulle cose negative per cercare di migliorare. Se va sotto di due gol a San Siro diventa difficile risalire la corrente, però anche in 10 contro 11 l’abbiamo comandata e questo è uno step in avanti che stiamo facendo rispetto all’anno scorso. Oggi la squadra, nella gestione e nel comandare la partita la vedo più matura, nello stesso tempo la squadra non deve perdere la sana paura di perdere gol. L’immagine di Leao inseguito da sette giocatori avvelenati dimostra il giusto atteggiamento che devono avere i ragazzi, se l’avessimo avuto dall’inizio forse sarebbe stata un’altra partita“.

McTominay potrebbe essere arretrato in mediana? “Assolutamente, quando ho sostituito De Bruyne siamo passati al 4-3-3 e c’era Kevin mezzala con Frank e il play era Lobo. Penso che abbiamo due opzioni, sia giocare con i 4 centrocampisti e continuare su questa squadra, secondo me lo dobbiamo fare e abbiamo ampi margini di miglioramento ma possiamo giocare anche col 4-3-3 che può essere più tecnico e qualitativo però ci deve essere sempre grande equilibrio. La strada è tracciata a prescindere, stiamo cercando di implementare ancora alcune cose, chiaramente con quattro centrocampisti il nostro gioco può essere ancora più dominante ma l’uno contro uno lo abbiamo solo da una parte. Utilizziamo le nostre risorse portando anche i terzini in posizioni diverse. C’è un anno di lavoro alle spalle e questo mi aiuta a fare sia una cosa che l’altra”.