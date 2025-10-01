Sky – Conte: “Ho scelto l’11 migliore possibile! Su Milinkovic…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del match Napoli-Sporting di Champions. Ecco cosa ha dichiarato:

“Se ho scelto questa formazione si vede che era la migliore, anche perché l’abbiamo preparata in una giornata. Per cambiare situazioni non c’era materialmente neanche il tempo. Per me questa è quella che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo recuperato anche e comunque stiamo rischiando Spinazzola in campo e portarci Olivera in panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che c’è in difesa”.

Scelta di Milinkovic-Savic? Non spiego il perché se no significa dare vantaggi agli avversari nella scelta”.