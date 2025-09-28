DAZN – Manna: “La crescita del club passa dai nuovi acquisti, vogliamo difendere lo scudetto”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre partita di Milan-Napoli. Ecco le sue parole:

“Sono arrivati dei nuovi calciatori, in più ci sono quelli della scorsa stagione e c’è un numero importante di calciatori. La crescita del club passa dai nuovi acquisti; hanno necessità di fare esperienza.

Ci siamo meritati lo scudetto sul campo, è normale volerlo difendere col lavoro. Ci sono altre squadre forti ma non ci pensiamo. Pensiamo solo a lavorare, sappiamo di avere una squadra forte per essere competitivi. In Champions le nostre avversarie hanno una differenza con le squadre di Serie A.

Allegri è una persona a cui sono stretto, ha un livello umano elevato e gli auguro il meglio anche per il campionato a partire da domani (ride n.d.r). Sarà un grande avversario”.