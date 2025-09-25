Marino, il retroscena su Modric: “Ad un passo dal Napoli nel 2006, ecco come è andata”

Pier Paolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, ha rivelato al Corriere dello Sport un retroscena interessante su Modric e il Napoli: “Seguivamo Niko Kranjcar dell’Hajduk Spalato, eravamo molto vicini e decisi di andare a vederlo da vicino a Zagabria il 13 maggio del 2006. Con il Napoli eravamo appena stati promossi in Serie B e il calciatore non mi convinse troppo, aveva ritmi troppo lenti per la categoria. Mi impressionò invece questo giocatore della Dinamo, che all’epoca giocava esterno e segnò l’1-0: era proprio Luka Modric. La sera, a cena, parlammo con i dirigenti della Dinamo e la richiesta per il calciatore era di 8 milioni. All’epoca erano tantissimi per la Serie B e chiamai il Presidente De Laurentiis che mi diede l’ok”.

Come mai l’affare non andò in porto? “Perchè in Serie B non si potevano ancora tesserare extracomunitari. Ironia volle che pochi giorni dopo fu convocato dalla Croazia per i Mondiali in Germania. Il ct era Zlatko Kranjar, il padre del calciatore dello Spalato che eravamo andati a vedere. Modric da lì iniziò a farsi conoscere dal mondo e spiccò il volo”.