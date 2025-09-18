Sky – Milinkovic-Savic: “Abbiamo mandato un segnale forte a tutte le avversarie”

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match perso contro il Manchester City. Ecco cosa ne pensa:

“Sono venuto qua per contribuire alla squadra, per fare cose giuste, per dare una mano alla squadra. Poi, come ho detto anche all’inizio, è sempre l’allenatore che farà la scelta. Ognuno deve fare il suo. Non importa quando è che sarai scelto. Se poteva essere la partita per capire il livello? Anche così abbiamo mandato un segnale secondo me. Rimanere per 70 minuti in dieci uomini, e comunque chiudere bene, giocare, fare tanto sacrificio, secondo me è un gran segnale già questo. Poi non sappiamo come sarebbe andata in 10 contro 11“.