Sky – Hojlund: “Difficile giocare in City, pensa in 10! Su De Bruyne…”

Scritto da:
Paolo Graus
-
Manchester City-Napoli: le probabili formazioni, pronto Hojlund ancora dall'inizio

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match Manchester City-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

Difficile oggi. Penso che fosse difficile giocare contro il Manchester City in questo stadio, già è molto dura, poi farlo in inferiorità numerica è ancora più difficile. Partita davvero dura. Il cambio di De Bruyne? È chiaro che Kevin voleva disputare questa partita ma è l’allenatore che decide e dobbiamo rispettare le sue scelte. Se fosse stato qualcun altro e non Kevin non sarebbe importato“.

Articolo precedenteCity-Napoli 2-0: inizia in salita il cammino degli azzurri in Champions
Articolo successivoSky – Conte: “Contento dei miei ragazzi. Peccato per l’espulsione”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE