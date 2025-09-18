Sky – Gilmour: “De Bruyne? Sempre bello tornare a casa, su McTominay…”

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match di Champions contro il Manchester City. Ecco cosa ha dichiarato:

Ci racconti le sensazioni? De Bruyne che torna a casa sua e McTominay che qui giocava il derby: “Sì, per Kevin e Scott sarà come tornare a casa, soprattutto per Kevin che è arrivato a Napoli da pochissimo tempo e non vede l’ora di giocare. Per Scott è un po’ diverso, per lui sarà un derby: è un ragazzo di Manchester e sa bene cosa vuol dire giocare qui”.