Sky – Conte: “Milinkovic o Meret? Vi spiego la mia scelta”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match di Champions contro il Manchester City. Ecco cosa ne pensa:

“Squadra che vince non si cambia? Sì, anche da parte del Manchester City: abbiamo confermato tutti e due l’undici di iniziale che ha cominciato la partita di campionato“.

La scelta di Milinkovic-Savic è per l’infortunio di Meret o per il tipo di partita che volete fare: “È una scelta, non dipende da nessun infortunio”.

Hai incontrato tante volte Guardiola: si può continuare a vedere il Napoli aggressivo e propositivo? “Noi cerchiamo di andare dritti per la nostra strada, poi sta di fatto che bisogna anche capire l’avversario che abbiamo di fronte, quello che ci permette e quello che non ci permette. Però noi non cambieremo”.