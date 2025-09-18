Sky – ADL: “Conte? Mi fido ciecamente di lui! Sul film scudetto…”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match di Champions contro il City. Ecco cosa ha dichiarato:

Il film AG4IN è un regalo bellissimo: “Abbiamo lavorato duramente durante tutto l’anno, facendo tesoro del successo che stavamo man mano raggiungendo. Quindi giravamo continuamente interviste e scene per rendere le emozioni che stavamo vivendo tutti nell’anno del quarto Scudetto. Questo è un film che prenderà per mano il cuore di tutti i quanti i tifosi. Il film uscirà a Napoli e in Italia mercoledì 24 e io invito tutti i napoletani che vogliono ripercorrere le tappe dello scorso anno. Questo secondo me è un film che farà vibrare di emozioni i tifosi che vorranno vivere per 100 minuti ancora le emozioni della scorsa stagione“.

Sull’avvio di stagione: “Siamo partiti bene in campionato, abbiamo una partita difficile. È la terza volta che veniamo a Manchester, purtroppo questa volta nella nuova Champions League non ci permetterà di giocare a Napoli con questa squadra. Lo abbiamo fatto con Mazzarri e con Sarri. Con Mazzarri addirittura vincemmo 2-1 e pareggiammo 1-1, quindi mandammo a casa Mancini. Con Sarri invece non andò lo stesso bene. Stasera ci auguriamo di fare una bellissima prestazione per onorare la maglia. Però sapete: è anche la prima volta di questa Champions, quindi andiamoci cauti. Giochiamocela con grande sentimento e ardore. Speriamo che succeda quel che tutti ci auguriamo. Non disperiamoci però se dovesse capitare qualcosa di inaspettatamente non positivo. Nella vita bisogna sperare, sperare e sperare. E questa volta la Champions è anche più lunga del passato e ne vedremo di partite, la squadra è ancora all’inizio. Io confido molto nella capacità di Antonio Conte e di tutti i nuovi acquisti che abbiamo fatto e con i quali abbiamo integrato le potenzialità di questa squadra”.

Com’è il rapporto con Antonio Conte: “È stato molto importante secondo me che Antonio abbiamo sorbito l’amore e la passionalità che corre per tutte le vie e i dintorni di Napoli. Così come Napoli nel ‘700 era la vera capitale europea da tutti i punti di vista, così oggi dal mio punto di vista… io quando sto a Napoli mi sento un’altra persona. Mi guardo in giro e vedo Capri davanti, Ischia a destra, Sorrento a sinistra, se faccio un passo in là vado a Ercolano e a Pompei, c’è la costiera Amalfitana e chi più ne ha più ne metta. E allora io adesso non voglio fare la pubblicità a quella che è la città più sensazionale che abbiamo in Italia, ma io credo che ad Antonio Conte abbia fatto un grande effetto. Poi con Antonio abbiamo avuto quel successo che lui ha meritato perché ha saputo rimescolare le carte con tutti gli incidenti che abbiamo avuto. Può essere anche che si sia inquietato per la mia cessione di Kvara, ma non potevo rischiare l’articolo 17, non potevo dare questa soddisfazione al giocatore e al suo agente. Quindi a un certo punto a gennaio abbiamo dovuto assolutamente cederlo. E alla fine devo dire, San Gennaro ci ha messo del suo. Con Conte e con questi ragazzi abbiamo portato a casa la vittoria“.

Poi, il saluto a Faouzi Ghoulam presente in studio: “Ciao Ghoulam, come stai? Purtroppo il 1 novembre 2017 ti segnò un infortunio mentre eri il più forte in Europa. Non ti abbiamo dimenticato, sei nel cuore di milioni di tifosi e sarai sempre il benvenuto a Napoli”.

Sulle prospettive di questo Napoli: “Il Napoli innanzitutto deve pensare il nuovo centro sportivo e il nuovo stadio nei prossimi 4 anni, per completare il ciclo di crescita che dopo i primi 21 anni è stato quasi realizzato. Poi, il calcio quello veramente potente di oggi è quello inglese e quello Saudi-Arabia. Tutto il resto del mondo è in crisi. In Inghilterra sono stati straordinari a poter decidere che la loro squadra promossa dalla seconda divisione prende un minimo di 100 milioni dai diritti televisivi“.