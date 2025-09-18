Il milanista Pellegatti ricorda un episodio spiacevole: “Parlai male di Conte in un fuorionda. Lo incontrai mesi dopo, ecco come è andata”

Ivan Holmes
Carlo Pellegatti, giornalista tifoso storico del Milan, in un intervista a La Stampa, ha parlato di un fuorionda di alcuni anni fa in cui parlò male di Conte: “E’ stato il punto più basso della mia carriera e della mia vita. Ero arrabbiato e non credevo di essere collegato. L’addetto alla produzione chiamò la pubblicità, ma per qualche motivo non partì. Chiesi immediatamente scusa alla Juventus, a Conte e ai tifosi. Qualche mese dopo incontrai Conte quando allenava la Nazionale e fu molto cordiale con me, un signore!”.

