DAZN – Politano: “Il campionato è ancora lungo. Per il rinnovo siamo sulla buona strada”

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita giocata tra Fiorentina e Napoli, terminata 1-3 per la squadra Partenopea. Ecco le parole dell’ala destra.

“E’ un momento importante per me, siamo ad inizio campionato e sono contento per come sono andate queste prime tre partite con il Napoli e le due partite con la Nazionale. Però siamo solo all’inizio, il campionato è lungo, ci sono tante competizioni, c’è da qualificarsi ai Mondiali. Quindi ci aspetta un anno davvero importante e spero di continuare così. Noi abbiamo la consapevolezza che queste partite, soprattutto su campi così difficili, bisogna approcciarle bene, uomo contro uomo, e rendersi subito aggressivi, cercando di recuperare palloni nella loro metà campo. Noi abbiamo giocatori di gamba, bravi a difendere anche a tutto campo. Quindi, stiamo cercando di sfruttare il nostro potenziale al massimo. Per quanto riguarda il rinnovo a vita, vediamo, ne stiamo parlando, però siamo sicuramente sulla buona strada”.