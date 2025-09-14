DAZN – Pioli: “Il Napoli è più forte, noi possiamo ancora migliorare”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Napoli per 1-3. Ecco le sue parole:

“Siamo andati in difficoltà perché il Napoli ha avuto la qualità necessaria per sfruttare i nostri errori di disattenzione come nelle due palle inattive e anche il calcio di rigore. Essere sotto di due gol dopo 15 minuti contro una squadra come il Napoli, con qualità e la forza che hanno, ha reso sicuramente la partita più difficile. Ma, soprattutto per questo, credo che la squadra sia stata molto brava a reagire, a continuare a giocare. Anche nel primo tempo, pur faticando, abbiamo avuto le occasioni per segnare: non ci siamo riusciti. Dobbiamo migliorare gli inizi delle partite, ma non abbiamo smesso di lottare, abbiamo fatto il 3-1, abbiamo avuto delle occasioni clamorose con Piccoli e Gosens per riaprire la partita. Dobbiamo crescere, dobbiamo evitare certe disattenzioni, il Napoli è stato molto più bravi di noi dalle palle inattive. Noi abbiamo difeso male e questa è una lezione che ci deve servire per lavorare meglio, per prepararsi meglio per queste partite, perché il livello si alza, e tu devi essere quasi perfetto in queste situazioni. Chi è entrato, è entrato molto bene e questo è un aspetto molto positivo. Il Napoli ha fatto un primo tempo di grandissima velocità, quindi è normale anche un po’ calare, noi abbiamo sfruttato il loro calo. Dobbiamo migliorare certi meccanismi, ho scelto Dzeko per non giocare sempre sulle due punte, per non calciare sempre, per non superare sempre il centrocampo. Ci sono tante cose che, secondo me, possiamo sviluppare meglio, altre cose che sono andate abbastanza bene. E’ chiaro che il livello dell’avversario era talmente alto e abbiamo commesso troppi errori anche tecnici. Il lavoro non è mai facile, nel senso bisogna conoscere una nuova squadra e nuovi giocatori, poi i giocatori conoscono il nuovo allenatore, il nuovo staff: ci vuole tempo. Devo dire che la squadra ha sempre lavorato bene, certo che non siamo soddisfatti del risultato di questa sera, non siamo soddisfatti di aver solamente due punti in classifica dopo tre giornate, ma credo che la squadra ha delle buone qualità. Credo che siamo già a un buon livello, ma il livello degli avversari oggi era veramente alto. Dobbiamo lavorare molto per avvicinarci a questo livello e nelle prossime partite dobbiamo dimostrare abbiamo imparato dagli errori fatti stasera. Non mi sono mai illuso che in due mesi potessimo diventare la squadra migliore del mondo, secondo me siamo una buona squadra e lavoreremo per crescere”.