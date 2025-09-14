DAZN – Conte: “I ragazzi nuovi sono il futuro del Napoli. Andiamo in Champions da buoni alunni”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria con la Fiorentina per 1-3. Ecco le sue parole:

“Noi vogliamo continuare a crescere, a cercare di alzare l’asticella. Siamo all’inizio, abbiamo comunque introdotto tanti calciatori perché avevamo per forza la necessità di riempire la rosa ed è inevitabile che la base dell’anno scorso deve continuare ad avere quella mentalità, e chi sta arrivando si sta adeguando in maniera importante. Abbiamo bisogno dei ragazzi nuovi per il presente, saranno sicuramente il futuro del Napoli. L’anno scorso tutti i centrocampisti sono stati molto importanti per la vittoria dello Scudetto: l’arrivo di De Bruyne poteva far presupporre che uno tra Anguissa, Lobotka e McTominay dovesse restare fuori. Io penso che il ruolo che stiamo ritagliando a Kevin sia un ruolo perfetto per lui. Noi cerchiamo di dare meno punti di riferimento agli avversari e al tempo stesso cerchiamo di occupare determinate posizioni. Per quanto riguarda la pressione, anche l’anno scorso noi andavamo molto alti: magari sembrava meno evidente, ma io mi ricordo Jesus nell’area avversaria a prendere la loro mezzala. Pressare in questa maniera ti espone a dei rischi, però al tempo stesso gli altri fanno fatica a giocare. Detto questo, devi essere bravo e preparato in queste situazioni, perché comunque lasci sempre 50 metri di campo alle squadre, quindi hai dei pro e dei contro. Hojlund è giovane e promettente, De Bruyne è un po’ il genio, ha grande personalità e qualità. Per quanto riguarda la Champions, ci andremo da buoni alunni, io per primo, a studiare dai maestri, sperando un giorno che l’alunno alla fine possa superare il maestro. Se oggi devo trovare un qualcosa che non mi ha soddisfatto, sicuramente la parte finale: poi, i ragazzi lo sanno, io li voglio bene a tutti, sono un fratello maggiore, un papà”.