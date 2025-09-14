DAZN – Anguissa: “Questa squadra gioca molto bene insieme, Hojlund si sente già a casa”

Il centrocampista camerunense del Napoli, Frank Zambo Anguissa, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della partita tra Fiorentina e Napoli terminata 1-3 per gli ospiti. Ecco le sue parole:

“Il Mister vuole una squadra che si batte dall’inizio alla fine. Quando c’è la vittoria, alla fine siamo molto contenti. Questa è una squadra che sa giocare molto bene insieme, anche perché siamo sempre pronti ad aiutarci. Hojlund si sente già bene, si sente già a casa. La Champions sarà interessante”.