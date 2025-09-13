DAZN – Hojlund: “Felice di essere a disposizione di Conte. E’ molto diretto ma meglio così”

Ottimo esordio per Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli: l’attaccante danese si è presentato alla sua nuova squadra con un gol dopo 14 minuti. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn.

“Sono molto felice di essere qui, di giocare per questo club, ma soprattutto sono felice di essere a disposizione del Mister e di giocare in questa squadra meravigliosa. Conte è molto diretto, ma è quello che preferisco, è quello che voglio anche perché sono giovane e devo imparare tantissimo. Mi sono allenato per due giorni con la squadra: vediamo come procede ma è un buonissimo inizio. E’ sempre difficile entrare in un gruppo nuovo, e con loro è stato molto più facile”.