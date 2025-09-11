Serie A – Milan-Como si giocherà fuori dall’Italia? Parla il Presidente della Lega Calcio

Ezio Simonelli, Presidente Lega Calcio Serie A, ha parlato a margine della conferenza stampa del Festival dello sport di Trento annunciando una clamorosa novità: “Oggi nel corso della riunione Uefa si parlerà di giocare Milan-Como in Australia, non so se arriverà già la decisione. E’ diventata un esigenza poichè San Siro sarà indisponibile per le Olimpiadi. Per via del calendario intasato non ci sono alternative vicino Milano con la capienza di San Siro. La proposta che ci è arrivata dall’Australia è una possibilità e abbiamo chiesto se può diventare concreta. Aspettiamo la decisione della Uefa, resto fiducioso”.