Krol: “Beukema può crescere tanto, ma Napoli è diversa da Bologna. Lang ha bisogno di tempo”

Ruud Krol, ex Napoli, ha parlato degli azzurri e dei suoi connazionali appena arrivati Beukema e Lang, ai microfoni di Napoli Centrale : “Beukema ha già esperienza in A e può crescere ancora tanto. Forse Conte non lo vede ancora centrale nel suo gioco perchè a Bologna giocava in maniera diversa. A me piacciono tanto anche Buongiorno e Rrahmani. Lang ha tante qualità, ma ha bisogno di tempo per ambientarsi. Il Napoli è in crescita, ha tanta qualità e può giocare ovunque. L’infortunio di Lukaku è determinante, Lucca ha un modo di giocare diverso rispetto al belga”.