Felipe Melo non ha dubbi: “Sarà testa a testa Napoli e Inter per lo Scudetto”

Scritto da:
Ivan Holmes
-

Felipe Melo, ex calciatore di Juventus, Inter e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Se la Juve può lottare per lo Scudetto? La gara con l’Inter ci dirà tante cose. Personalmente Tudor non mi fa impazzire, non mi sembra nulla di eccezionale. E’ partito sicuramente bene in Campionato, ma è in partita come la prossima con i neroazzurri che deve fare la differenza.

Chi allora la favorita?L’Inter è sicuramente ala favorita ma il Napoli ha grande qualità. Sarà un bel testa a testa”.

Articolo precedenteIl Mattino – Biglietti ospiti Manchester City-Napoli, sold out in mezz’ora. I dettagli
Articolo successivoAndreazzoli su Fiorentina-Napoli: “Di Lorenzo come Maradona”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE