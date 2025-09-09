RAI – Marianucci: “Non era facile vincere senza subire reti, da domani penserò al Napoli”

fonte foto: Ssc Napoli

Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni RAI al termine della partita tra Italia U21 e Macedonia Del Nord U21, vinta dagli azzurrini. Il difensore ex Empoli, è andato a segno regalando i tre punti alla squadra di Baldini, ecco le sue parole:

Questo schema è stato preparato durante la settimana, Cher mi ha dato una mano e io sono stato fortunato a trovare l’angolo. A livello di testa siamo stati bravi perchè non era semplice vincere una partita così, senza subire reti è stato più bello. Ci siamo uniti tutti e non abbiamo regalato nulla, nel cuore c’è la fiducia di essere un gruppo coeso. Non siamo insieme da tanto tempo ma siamo compatti.

Messaggio a mister Conte? Io lavoro per farmi trovare pronto. Il pensiero era rivolto alla Nazionale e da domani quando rientrerò, penserò solo al Napoli”.

