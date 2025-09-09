RAI – Marianucci: “Non era facile vincere senza subire reti, da domani penserò al Napoli”

Luca Marianucci, difensore del Napoli, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni RAI al termine della partita tra Italia U21 e Macedonia Del Nord U21, vinta dagli azzurrini. Il difensore ex Empoli, è andato a segno regalando i tre punti alla squadra di Baldini, ecco le sue parole:

“Questo schema è stato preparato durante la settimana, Cher mi ha dato una mano e io sono stato fortunato a trovare l’angolo. A livello di testa siamo stati bravi perchè non era semplice vincere una partita così, senza subire reti è stato più bello. Ci siamo uniti tutti e non abbiamo regalato nulla, nel cuore c’è la fiducia di essere un gruppo coeso. Non siamo insieme da tanto tempo ma siamo compatti.

Messaggio a mister Conte? Io lavoro per farmi trovare pronto. Il pensiero era rivolto alla Nazionale e da domani quando rientrerò, penserò solo al Napoli”.