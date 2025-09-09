L’ex Lucarelli: “Lucca è forte ma ha alcune cose da migliorare. Chiudere la carriera a Napoli…”

Cristiano Lucarelli, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: “Lucca e Scamacca sono due giocatori con caratteristiche simili alle mie. Lucca è molto bravo sulle palle alte e non solo, è sicuramente un giocatore di livello ma deve migliorare in alcune cose. Io lo volevo tempo fa alla Ternana, è un attaccante forte“.

Su Napoli: “Amo la città, per necessità ci torno qualche volta, ha fatto parte della mia vita da calciatore. Chiudere lì la carriera è stato il più grande regalo che potessi farmi”.