Marchetti: “Il Napoli attende Hojlund venerdì! Le ultime”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare della trattativa Napoli-United per Hojlund. Ecco cosa ne pensa:

“La trattativa potrebbe chiudersi già domani. Il Napoli ha raggiunto l’accordo verbale col Manchester United: sarà prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League del Napoli nel prossimo senza il numero di presenze del giocatore. Era questo un po’ il nodo che ballava tra Napoli e United. Se domani dovesse essere ratificato con lo scambio di documenti l’accordo raggiunto, già domani sera il giocatore potrebbe viaggiare per l’Italia. E’ quindi un’operazione virtualmente conclusa: prestito da 5 milioni di euro con obbligo fissato a 45 milioni”.