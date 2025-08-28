Marchetti: “Conte voleva Brescianini, ma l’infortunio di Jashari…”

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare delle ultime di mercato. Ecco cosa ne pensa:

“Conte avrebbe voluto un centrocampista in più, e quel profilo era stato individuato in Brescianini. Ma c’era un vero e proprio domino tra centrocampisti: se Brescianini fosse andato al Napoli, Musah sarebbe andato all’Atalanta, e il Milan avrebbe cercato un sostituto, con nomi come Rabiot o Fabian già valutati. Oggi, però, c’è stato l’infortunio di Jashari. Questo blocca è certamente per ora, ma forse fino a fine mercato è il trasferimento di Musah. Di conseguenza, l’Atalanta non può permettersi di cedere un centrocampista senza averne in mano un altro. E così anche questo giro di centrocampisti, al momento, sembra bloccato a causa di un infortunio importante”.