Conte: “Si prospetta un campionato entusiasmante! Quando arrivo in una squadra cerco di instillare una mentalità basata sul lavoro. Su KDB…”

Antonio Conte ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky: “Non si può parlare di un ritorno per l’Inter, l’anno scorso ha disputato una grande stagione e da anni è stabilmente ai vertici, confermandosi sempre protagonista. Sicuramente assisteremo anche al ritorno delle altre due grandi, che dispongono di rose competitive e ben strutturate per fare bene. Da parte nostra, cercheremo di dare il massimo e, come sempre, sarà il campo a dare i verdetti finali.

Il ritorno di Allegri non rappresenta un duello tra me e lui. In Serie A ci sono venti squadre e ognuna compete con le altre: è una sfida di tutti contro tutti. Credo che sarà un campionato molto entusiasmante ed equilibrato, in cui ognuno dovrà fare la propria parte”.

Su De Bruyne: “È arrivato in Italia dopo 9-10 anni di Premier League, in un momento di grande maturità, sia calcistica che personale. Speriamo possa darci una mano a crescere ulteriormente. Sappiamo però che anche noi dovremo essere bravi a metterlo nelle migliori condizioni per integrarsi e sentirsi a suo agio. L’ho detto più volte: si vince e si perde tutti insieme. Oggi non esistono più giocatori in grado di fare la differenza da soli”.

Sulla propria mentalità vincente: “Da questo punto di vista non ho difficoltà. Anche quando arrivo in una nuova squadra, il mio obiettivo è subito quello di instillare una mentalità basata su lavoro, serietà, abnegazione e fiducia in ciò che facciamo. Superare gli ostacoli deve diventare un’abitudine. È fondamentale avere sempre la voglia di alzare l’asticella: per me è un valore imprescindibile, che cerco di trasmettere ai miei calciatori e a tutte le persone che lavorano con me”.