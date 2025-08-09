Capello sul mercato: “Il Napoli si è mosso con capacità. Juve cantiere aperto”

Fabio Capello, ex allenatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del calciomercato di alcune big di Serie A e del prossimo campionato. Secondo Capello, il Napoli sembra essere stata l’unica squadra capace di muoversi con capacità sul mercato. Queste le sue parole:

Come valuta la Juventus?

“La Juventus è un cantiere aperto, deve recuperare alcune risorse spese lo scorso anno per rimetterle nel mercato attuale. E’ presto per valutare”.

Il Napoli e l’Inter?

“L’unica che si è mossa con capacità è stata il Napoli. L’idea dell’Inter è quella di andare su Lookman, un’idea intrigante e valida. Per me sulla carta le due che lotteranno per Scudetto e qualcos’altro sono proprio Inter e Napoli”.

Gasperini alla Roma come lo vede?

“Ha le idee chiare, vuole dei giovani e vuole creare. E’ una bellissima cosa per dare uno spirito e un qualcosa di diverso alla Roma. Lui non si accontenta, io credo che farà molto bene”.