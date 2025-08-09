Guardiola: “Conte? Uno dei migliori al mondo. Su De Bruyne…”

Intervistato ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato di Antonio Conte e di Kevin De Bruyne. Lo spagnolo ha definito il mister come uno dei migliori allenatori al mondo, prima di commentare il trasferimento del belga nel club azzurro. Ecco le sue parole:

“Antonio Conte è un allenatore fortissimo, uno dei più bravi in assoluto di tutti i tempi, vogliamo tanto bene a De Bruyne, mi auguro che la sua avventura vada benissimo al Napoli e che la sua famiglia si trovi bene in Italia”.

“Che effetto fa vedere le immagini di Kevin De Bruyne con la maglia del

Napoli? Un po’ strano devo dire (ride, ndr), ma tutti noi e tutta la famiglia City gli vogliamo tanto bene. Sicuramente imparerà

Farà delle cose buone, mi auguro per lui, Michelle e i suoi figli si trovino benissimo in Italia e soprattutto a Napoli”.