DAZN – Buongiorno: “Lavoro per tornare al più presto, periodi poco complicati”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, dopo la gara persa con il Brest ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Sto meglio e lavoro per tornare al più presto, sto recuperando ed è molto difficile per me. Sono felice di essere tornato a lavorare e svolgere gli esercizi fisici. Ho affrontato dei periodi un poco complicati che possono accadere nella carriera di un calciatore. Mi sto preparando bene per essere pronto a scendere in campo e giocare più gare possibili”.