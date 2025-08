Del Genio: “Meret o Milinkovic? Ecco cosa ne penso”

Direttamente dal ritiro della SSC Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della possibile alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic. Il Napoli ha infatti la possibilità di scegliere tra i due portieri di alto livello per la prossima stagione. Queste le parole di Del Genio:

“Infortuni di Meret? Non possiamo prevedere il futuro, può esserci anche una stagione in cui non si fa mai male o una in cui è sempre fuori e facciamo puntate sul dualismo che non ci sarà perché uno non sarà disponibile. Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che Meret è questo, con i suoi tanti pregi e qualche limite, uno dei migliori portieri italiani ma non tra i migliori al mondo.

Si può migliorare, ma è affidabile altrimenti non vincevi due Scudetti. Chi è Milinkovic è la domanda, ha potenzialità, bravo con i piedi, fisicità clamorosa ma un conto è fare il portiere in una squadra bombardata con 20 tiri ed un altro è nella squadra con la miglior difesa d’Europa e che spesso per tre partite non prende palla. Servono risposte, Meret è uno da 7, non da 8, ma ha dimostrato di essere da 7, Milinkovic può essere da 7, pure da 8 e miglioriamo per il gioco con i piedi, le uscite, ma valutiamo anche la concentrazione nei 90 minuti ed è lui il punto interrogativo”.