Pato elogia il Napoli: “Gli azzurri hanno vinto grazie ad un presidente fortissimo e un grande allenatore”

Alexandre Pato, ex stella del Milan, ha rilasciato un intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui non è mancato un passaggio sul Napoli: “Sei rimasto impressionato da Conte che ha vinto subito lo Scudetto con il Napoli ed è il favorito anche quest’anno? Gli azzurri stanno facendo cose importanti perchè hanno un presidente fortissimo e un grandissimo allenatore. La stagione passata è stata incredibile con la vittoria dello Scudetto ma non si fermeranno qui. Continuano ad investire perchè dopo l’annata sfortunata, l’Inter vorrà sicuramente riscattarsi. Anche il Milan viene da un anno difficile e ha cambiato molte cose, spero che con l’arrivo di Allegri torni nuovamente in alto”.