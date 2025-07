Lindstrom al Wolfsburg – Le prime parole: “In Bundesliga calcio più dinamico, lo preferisco. Spero di tornare a fare tanti goal”

Jesper Lindstrom è tornato in Bundesliga. L’esterno ex Napoli ha avuto poca fortuna in azzurro e all’Everton la scorsa stagione e ha deciso di tornare in Germania, dove ha fatto le sue fortune. Ha firmato con il Wolfsburg, operazione da circa 12-13 milioni complessivi tra prestito e eventuale riscatto. Il calciatore ha rilasciato la sua prima intervista con la nuova maglia: “La Bundes mi è mancata, segnare mi è mancato e credo che qui potrò tornare a farlo. In Serie A e in Premier il gioco è più statico e tattico, mentre in Bundesliga si predilige un gioco più dinamico, che è quello che preferisco”.